Die Entscheidungsträger von Borussia Dortmund müssen seit Jahren immer wieder Kreativität beweisen. Talente wie Mario Götze, Ousmane Dembélé und Christian Pulisic waren nach dem ersten High ihrer Karriere nicht zu halten. Zudem suchten Stars wie Ilkay Gündogan, Mats Hummels und Pierre-Emerick Aubameyang andernorts eine neue Herausforderung. Auch mit Blick auf die nächste Saison muss der BVB sich in der Abteilung Attacke wieder neu aufstellen.

Wer geht?

Jadon Sancho wird im Sommer wohl gehen, wenn die Kasse richtig klingelt. Ein dreistelliger Millionenbetrag soll fließen. Der dribbelstarke Engländer steht bei Branchengrößen wie Real Madrid, Paris St. Germain, Manchester United und dem FC Chelsea auf dem Wunschzettel. Der Vertrag von Mario Götze läuft aus. Eine Verlängerung deutet sich aktuell nicht an. Erste Interessenten wie Hertha BSC sollen angeklopft haben. Jacob Bruun Larsen könnte schon im Winter verliehen werden, da der 21-Jährige in Dortmund kaum zum Zug kommt. Gleiches gilt für Mahmoud Dahoud, der wohl spätestens im Sommer verkauft wird.

Wer bleibt?

Paco Alcácer würde irgendwann gerne nach Spanien zurückkehren. Angesichts des bis 2023 laufenden Vertrags ist ein Abschied des 26-Jährigen aber kein akutes Thema. Marco Reus, Thorgan Hazard und Julian Brandt sind fest eingeplant und sehen ihre Zukunft auch an der Strobelallee.

Wer kommt?

Ein neuer Torjäger soll unabhängig der etwaigen Abgänge her. Erling Haaland von RB Salzburg ist der Wunschkandidat. Der 19-Jährige könnte schon im Januar nach Dortmund kommen. Interesse besteht nach FT-Infos darüber hinaus an Marcus Thuram von Borussia Mönchengladbach. Für die Rolle als Sancho-Ersatz hat der BVB etliche Namen auf dem Zettel: Javairô Dilrosun (21/Hertha BSC), Ferran Torres (19/FC Valencia), Isaac Lihadji (17/Olympique Marseille) und Antony (19/FC São Paulo). Als Spielmacher der Zukunft haben Michael Zorc und Co. Adam Hlozek (17/Sparta Prag) und Reinier (17/Flamengo Rio de Janeiro) im Auge. Zudem besteht großes Interesse am hochtalentierten Salzburg-Youngster Karim Adeyemi. Der 17-Jährige wird aber unter anderem auch vom FC Barcelona umworben.