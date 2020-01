Im kommenden Sommer wird sich einmal mehr die Frage stellen, ob Neymar bei Paris St. Germain bleibt oder zum FC Barcelona zurückkehrt. Nach Informationen von ‚Sky‘ haben die Katalanen ihre Pläne, den brasilianischen Superstar erneut ins Camp Nou zu lotsen, noch nicht ad acta gelegt.

Dasselbe gilt allerdings auch für die Absicht von PSG, entgegen aller Differenzen und Statements der Vergangenheit mit Neymar zu verlängern. Grundsätzlich, so heißt es bei ‚ESPN‘, ist dies für den Ballzauberer nicht ausgeschlossen, jedoch will er mit Paris nicht mehr länger nur nationale Erfolge feiern.

Dem Bericht zufolge macht Neymar daher seine Verlängerung vom Abschneiden seines Klubs in der Champions League abhängig. Er wolle endlich das Gefühl bekommen, er könne beim Ligue 1-Dominator endlich um den wichtigsten Titel des Vereinsfußball spielen. Kurzum: Scheitert PSG wie in den Vorjahren früh in der K.O.-Phase, wird Neymar wohl erneut auf einen Wechsel pochen.