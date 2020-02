Der anvisierte Wechsel von Salomon Kalou zu Aston Villa scheiterte an einer fehlenden Arbeitserlaubnis im Vereinigten Königreich. Der 34-jährige Ivorer verrät im ‚Berliner Kurier‘: „Wir haben noch bis zuletzt probiert, ob es eine Möglichkeit gibt. Aber ich bin kein Europäer, spiele nicht mehr in der Nationalelf. Das war das Problem.“ Kalou wäre gerne in die Premier League zurückgekehrt.

„Ich habe einen Anruf von meinem guten Freund John Terry bekommen, der jetzt Aston Villa coacht. Er war bei Chelsea damals unser Kapitän und ein echter Anführer. Unter ihm hätte ich gerne gespielt“, sagt der Angreifer, der bei Hertha BSC keine Zukunft mehr hat und zuletzt öffentlich seinen Unmut kundtat. Nachdem das Transferfenster in Europa schloss, ist ein Wechsel in die nordamerikanische MLS wahrscheinlicher denn je.