Frank Baumann hat erläutert, warum er Florian Kohfeldt trotz der anhaltenden Krise die Treue hält. „Es gibt Gründe für unsere Situation, die nicht beim Trainer liegen“, betont Baumann gegenüber dem ‚Weser-Kurier‘, „und deshalb hat Florian Kohfeldt in dieser Saison eine sehr schwierige Situation zu meistern. Er hat mit sehr vielen Problemen zu kämpfen, weil uns durch die großen Verletzungsprobleme sehr viel Qualität fehlte und fehlt.“

Anders sei die Lage damals bei Alexander Nouri respektive Viktor Skripnik gewesen, so Baumann weiter: „Ich musste beide leider freistellen, weil sie eben nicht mehr die richtigen Trainer für Werder waren. Bei Nouri und Skripnik merkte man damals, dass die Mannschaft einen neuen Impuls brauchte. Da war ein Gefühl bei der Mannschaft: Das kriegen wir nicht mehr hin. Und auch im Trainerteam fehlte der Glaube daran.“ Kohfeldt hingegen habe eine „unheimliche Qualität, einzelne Spieler und eine ganze Mannschaft zu führen und zu vereinen, was nicht selbstverständlich ist in so einer Situation.“