Der FC Bayern hat die anstehenden Vertragsgespräche mit jenen Spielern, deren Verträge 2021 auslaufen, unterschiedlich priorisiert. Laut der ‚Sport Bild‘ hat die Vereinsführung bereits Vorbereitungen für die Gespräche mit Torhüter Manuel Neuer (33) getroffen. Dessen Berater Thomas Kroth sei um einen Termin für ein Gespräch gebeten worden.

Anders die Sachlage bei Thiago (28) und Thomas Müller (30): Beide sollen sich dem Fachmagazin zufolge erst in den anstehenden Champions League-Duellen mit dem FC Chelsea beweisen. Das Hinspiel findet am 25. Februar statt, das Rückspiel steigt am 16. März. „Wir uns in den nächsten Wochen auf das Sportliche“, hatte Sportdirektor Hasan Salihamidzic erst kürzlich angekündigt.