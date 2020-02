Jonathan Barnett kann die Aufregung um seinen Klienten Gareth Bale nicht nachvollziehen. „Wo ist das Problem? Er wollte ohne Stau nach Hause kommen. Man kann ihn dafür nicht töten. Die Mannschaft hat verloren und er war sehr wütend. Er liebt Real Madrid, egal was sie über ihn sagen“, so der Berater des Walisers laut der ‚as‘.

Der verletzte Bale hatte das Estadio Santiago Bernabéu beim 3:4 im Pokal gegen Real Sociedad San Sebastián vor dem Abpfiff verlassen. In der Folge wurde zum wiederholten Mal seine mangelnde Identifikation mit den Königlichen kritisiert.