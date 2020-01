Emre Can hat Dortmund erreicht und unterzieht sich nun dem Medizincheck. Das berichtet ‚Funke‘-Redakteur Sebastian Weßling und zeigt ein Bild von der Ankunft des Nationalspielers. Alle weiteren Schritte erfolgen innerhalb der nächsten Stunden.

Nach einigem Hin und Her landet Can also doch beim BVB. Wenn bei der medizinischen Untersuchung nichts Unerwartetes mehr passiert, geht der Wechsel über die Bühne.