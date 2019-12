Auch nach dem neuerlichen Rückschlag gegen die TSG Hoffenheim (1:2) will Michael Zorc nichts von einer Trainerdiskussion bei Borussia Dortmund wissen. „Wir haben ja kein strukturelles Problem“, stärkt der BVB-Sportdirektor gegenüber den ‚Ruhr Nachrichten‘ Lucien Favre den Rücken.

„Gucken Sie mal auf die Tabelle, wo wir stehen könnten. Wir haben in der vergangenen Woche fünf Punkte liegen gelassen“, moniert der 57-Jährige, der spielerisch aber wenig zu beanstanden hat, „wir haben in den letzten Wochen einen deutlichen Aufwärtstrend gehabt, besseren, dominanten Fußball gespielt.“ Klar ist: In der Rückrunde muss die Borussia konstanter punkten, will man ganz vorne nochmal eingreifen.