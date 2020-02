Nach der Niederlage (3:4) im Topspiel bei Bayer Leverkusen redete Borussia Dortmunds Neuzugang Emre Can Klartext. „Die Mannschaft hat viel Potenzial, muss aber eins lernen: Wenn man in Führung geht, muss man auf gut Deutsch dreckiger sein“, sagte der 26-Jährige am ‚Sky‘-Mikrofon.

„Manchmal muss man Foul spielen, besser verteidigen, alle zusammen. Man spielt schönen Offensivfußball, aber defensiv müssen wir alle zusammen besser stehen“, fuhr der Neuzugang von Juventus Turin fort. Seine eigene Leistung hält der deutsche Nationalspieler trotz eines Traumtores aus 31 Metern für ausbaufähig: „Ich habe lange nicht gespielt, das war auch nicht mein bestes Spiel, aber es wird in der Zukunft besser werden.“