Im Werben um Emmanuel Dennis vom FC Brügge muss Borussia Mönchengladbach mit zahlreichen anderen Klubs konkurrieren. Nach Informationen unserer französischen Partnerredaktion von Foot Mercato haben Crystal Palace und Betis Sevilla Angebote beim Umfeld des Stürmers hinterlegt. Manchester United, der FC Arsenal und der FC Everton haben zudem angefragt.

FT hatte am Sonntag exklusiv vom Interesse der Gladbacher am 22-jährigen Nigerianer berichtet. Dennis hat sich in der laufenden Saison einen Namen gemacht, indem er in der Champions League gegen Real Madrid einen Doppelpack erzielte (Endstand 2:2). Sein Vertrag in Brügge läuft noch bis 2022. Die Belgier rechnen im Transferfall mit einer Ablösesumme in Höhe von mindestens 30 Millionen Euro.