Julian Draxler hegt keine Wechselabsichten. Wie die ‚L’Équipe‘ am heutigen Donnerstag in ihrer Printausgabe berichtet, würde der 26-Jährige seinen Vertrag bei Paris St. Germain gerne ausdehnen, obwohl er beim französischen Topklub keinen Stammplatz innehat. Draxler ist aktuell noch bis 2021 an PSG gebunden.

In der Ligue 1 stand der Offensivspieler in der laufenden Saison nur fünfmal in der Startformation. Zahlreiche Spiele verpasste Draxler aber auch verletzungsbedingt. Hertha BSC soll zuletzt einen Versuch gestartet haben, den Ex-Schalker zurück in die Bundesliga zu locken.