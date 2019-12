Victor Osimhen hat offenbar das Interesse dreier englischer Topklubs geweckt. Dazu gehören laut ‚Sky Sport News‘ der FC Liverpool, der FC Chelsea sowie Tottenham Hotspur. Das Trio könne bereits einen Transfer im Winter anstreben.

Wahrscheinlicher sei jedoch, dass Osimhen die Saison beim OSC Lille zu Ende spielt – außer, die Nordfranzosen erreicht ein Angebot in unmoralischer Höhe. In Lille schlug der ehemalige Wolfsburg-Stürmer voll ein, erzielte bislang neun Tore und gab vier Assists in 17 Ligue 1-Spielen.