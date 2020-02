Ex-Trainer Jesse Marsch ist absolut überzeugt von seinem ehemaligen Schützling Erling Haaland. Über den 19-Jährigen sagte der Chefcoach von RB Salzburg am gestrigen Sonntag bei ‚Sky90‘: „Er hat so viel Talent. Er ist ein super Junge und hat eine super Mentalität. Was Erling besonders macht, ist die Persönlichkeit. Das ist so wichtig. Er ist unglaublich angstlos. Er ist immer bereit. Die Kombination aus Talent und Persönlichkeit ist alles.“

20 Millionen Euro überwies Borussia Dortmund vor einigen Wochen nach Leipzig. Die Investition entpuppt sich schon jetzt als reiner Glücksfall und dürfte in einigen Jahren eine satte Rendite abwerfen, auch wenn eine Mega-Ablöse angesichts der Ausstiegsklausel nicht fällig wird.