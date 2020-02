Niklas Süle arbeitet fleißig an seinem Comeback. Wie die ‚Bild‘ berichtet, drehte der Nationalspieler vom FC Bayern am heutigen Montag erstmals wieder seine Runden auf dem Trainingsplatz an der Säbener Straße.

Im vergangenen Oktober hatte sich der 24-Jährige einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen. Der damalige Bayern-Präsident Uli Hoeneß erklärte daraufhin, dass der Innenverteidiger die Teilnahme an der EM 2020 „vergessen“ solle. Süle machte allerdings deutlich, dass er hofft, noch in der aktuellen Saison wieder ins Geschehen eingreifen zu können. Allem Anschein nach könnte Süles Plan aufgehen.