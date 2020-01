Der 1. FC Nürnberg bedient sich erneut in der Premier League. Der ‚Bild‘ zufolge leihen die Franken Konstantinos Mavropanos vom FC Arsenal aus. ^Weil die Gunners weiterhin an den Griechen glauben, soll Nürnberg keine Kaufoption erhalten. Eine Rückkehr nach London ist somit fest geplant. Auch der SV Werder Bremen, Fortuna Düsseldorf, der VfB Stuttgart und Hannover 96 sollen ebenfalls an dem Abwehrspieler interessiert gewesen sein.

Der Sportvorstand von Nürnberg, Robert Palikuca, sprach bereits nach dem Testsieg über Bayern München (5:2) am gestrigen Samstag von einer „kurzfristigen Einigung“. Nach Angaben der ‚Bild‘ wird Mavropanos am Montag den Medizincheck absolvieren und zum Trainingslager in Marbella nachreisen.