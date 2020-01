Der SV Zulte Waregem vermeldet die Verpflichtung von Hotman El Kababri. Der 20-Jährige kommt vom RSC Anderlecht und erhält einen Vertrag bis zum Sommer 2021. Per Option kann das Arbeitspapier um eine weitere Saison verlängert werden.

Medienberichten aus Belgien zufolge ist auch Borussia Dortmund an dem Wechsel beteiligt. Der BVB besitzt demnach die Möglichkeit, den Rechtsverteidiger per Option in den kommenden 18 Monaten ablösefrei an Bord zu holen.