Sebastian Prödl trägt künftig das Trikot von Udinese Calcio. Wie der Klub mitteilt, erhält der 32-jährige Österreicher einen Vertrag bis 2021. Vor wenigen Tagen hatte der Ex-Bremer sein Arbeitspapier beim englischen Erstligisten FC Watford aufgelöst.

Nach sieben Jahren beim SV Werder Bremen wechselte der 1,94 Meter große Verteidiger 2015 in die Premier League. Für Österreich bestritt Prödl bisher 73 Länderspiele, in denen ihm vier Tore gelangen.

Prödl is an Udinese player!

The Austrian defender has signed a contract with the club which runs until 30 June 2021 pic.twitter.com/fI82pLrohj

