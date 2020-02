Juan Villar verlässt den spanischen Erstligisten CA Osasuna auf Leihbasis. Der 31-jährige Offensivspieler schließt sich bis zum Saisonende dem Zweitligisten Rayo Vallecano an. In der laufenden Saison lief Villar zehnmal in der Primera División auf. Ihm gelang ein Treffer.

Rayo steht in LaLiga 2 aktuell auf dem zwölften Tabellenplatz. Der Rückstand auf die Playoff-Plätze beträgt aber nur vier Punkte. Sollte der Klub an den Playoffs teilnehmen, wird eine Leihgebühr in Höhe von 150.000 Euro für Villar fällig. Gelingt der Aufstieg, greift eine Kaufpflicht über eine Million.