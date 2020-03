Bei Fortuna Düsseldorf werden sie sich auf einen Abgang von Kevin Stöger zum Saisonende einstellen müssen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, gibt es für den Österreicher „keinen Grund, seinen am 30. Juni auslaufenden Vertrag zu verlängern.“ Ein ablösefreier Abgang im Sommer sei „wahrscheinlich“.

In der Rückrunde stieß Stöger nach seinem Kreuzbandriss zurück zur Fortuna-Mannschaft, musste sich zunächst rankämpfen und befindet sich nun wieder in bestechender Form. In den vergangenen Bundesligapartien gegen den SC Freiburg (2:0) und Hertha BSC (3:3) gelangen ihm drei Assists.