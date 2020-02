Christoph Freund, Sportdirektor bei RB Salzburg, hat damit gerechnet, dass sich die Verpflichtung von Erling Haaland (19) für Borussia Dortmund auszahlen wird. „Dass Erling beim BVB gleich fünf Tore in den ersten beiden Spielen macht, das war nicht zu erwarten. Aber dass er in Dortmund einschlägt, überrascht mich nicht wirklich, weil seine Art und Weise, sein unglaublicher Wille und seine positive Mentalität dafür stehen, dass er außergewöhnliche Geschichten schreibt – er ist ein Phänomen“, erklärt der 42-Jährige im Interview mit dem ‚Sportbuzzer‘.

Freund gerät ins Schwärmen: „Man sieht seine Einstellung schon im Training: er freut sich wie ein kleines Kind, wenn er ein Tor schießt. Und vor 80.000 Zuschauern in Dortmund genauso, das macht für ihn keinen Unterschied. Er liebt das, was er macht. Man sieht, dass es passt, weil der BVB einen solchen Spielertypen vorher nicht gehabt hat. Darum hat sich Erling wohl auch für Dortmund entschieden. Und ich bin mir sicher, er wird in der Rückrunde dort eine Schlüsselrolle einnehmen.“ In bisher zwei Spielen für den BVB traf Haaland fünfmal.