Erling Haaland ist zu Österreichs Fußballer des Jahres 2019 gewählt worden. Der 19-Jährige erhielt in der von der Nachrichtenagentur ‚APA‘ organisierten Wahl insgesamt 27 Punkte von den zwölf stimmberechtigten Trainern der österreichischen Fußball-Bundesliga. Damit setzt sich der Norweger deutlich gegen Marcel Sabitzer (15 Punkte) und dem sechsmaligen Gewinner David Alaba (11 Punkte) durch.

„Für mich ist das eine große Sache. Der Jüngste überhaupt und der Erste aus dem Ausland seit zehn Jahren – das ist schon etwas Spezielles. Es ist eine Ehre für mich“, wird der 1,94 Meter große Hüne von der ‚APA‘ zitiert. Mit 28 Toren in 22 Spielen genießt Haaland momentan das Interesse sämtlicher Topklubs. Der Stürmer wird vor allem mit einem Wechsel in die Bundesliga in Verbindung gebracht.