Jürgen Klinsmann ist mit dem Transfermarkt von Hertha BSC zufrieden. „Was wir gemacht haben, macht alles Sinn, hat Hand und Fuß und ist alles auf dem Boden, auch wenn es Summen sind, die größer als das sind, was wir bislang bewegt haben. Das ist alles vernünftig und durchgeplant“, so der Trainer der Berliner laut der ‚dpa‘ nach dem gestrigen Spiel gegen Schalke 04 (0:0). Rund 80 Millionen Euro zahlte Hertha im Januar für neue Spieler – kein Klub gab weltweit mehr aus.

„Wir schauen bei jungen Spielern, wo können sie in zwei, drei, vier, fünf Jahren stehen“, erklärt Klinsmann die Transferpolitik der Alten Dame. Tatsächlich ist Krzysztof Piatek mit 24 Jahren der älteste Neuzugang der Herthaner. Lucas Tousart (22), Santiago Ascacíbar (22) und Matheus Cunha (20) sind allesamt jünger als der polnische Rekordneuzugang (27 Millionen Euro). Klinsmann attestiert Manager Michael Preetz deshalb, einen „super Job gemacht“ zu haben.