Keisuke Honda verlässt Vitesse Arnheim nach eineinhalb Monaten bereits wieder. Das verkündet der Japaner offiziell. „(Ex-Vitesse-Trainer, Anm. d. Red.) Leonid Slutsky hat den Klub verlassen und ich fühle mich dafür verantwortlich“, zieht Honda die Konsequenzen aus der aktuellen sportlichen Misere.

Der weitgereiste 33-Jährige wollte dem niederländischen Klub im Herbst seiner Karriere weiterhelfen, sieht diese Mission aber als gescheitert an. Seine besten Jahre erlebte Honda bei ZSKA Moskau (2010 bis 2014) und dem AC Mailand (2014 bis 2017). Wie es für ihn nun weitergeht, ist noch offen.

Thank you for everything to all people of @MijnVitesse Unfortunately it was very short time but I really appreciate it. Look forward to seeing you someday again! pic.twitter.com/LsJuFvqCGB

— KeisukeHonda(本田圭佑) (@kskgroup2017) December 23, 2019