Martin Ödegaard könnte früher zu Real Madrid zurückkehren als zunächst geplant. Die ‚as‘ berichtet, dass die Königlichen die ursprünglich bis 2021 angedachte Leihe des Offensivtalents bereits im kommenden Sommer beenden wollen, um Ödegaard früher wieder in ihren Reihen zu wissen.

Bei Real Sociedad San Sebastián spielte der 21-jährige Norweger in der Hinrunde groß auf. Vier Treffer und fünf Vorlagen steuerte der hochveranlagte Linksfuß in 16 Liga-Begegnungen bei. Ödegaard selbst sei bereits davon überzeugt worden, schon 2020 ins Bernabéu zurückzukehren, so die ‚as‘.