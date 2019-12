Manchester United ist nun auch in das Rennen um Jean-Clair Todibo eingestiegen. Wie die spanische Zeitung ‚Sport‘ in ihrer heutigen Printausgabe berichtet, sind die Engländer bereit, bis zu 20 Millionen Euro für den Innenverteidiger zu bezahlen. Allerdings will United dem FC Barcelona keine Rückkaufoption zusichern.

Barças Plan sieht dagegen vor, Todibo zwar zu verkaufen, sich aber gleichzeitig die Möglichkeit einer Rückkehr offenzuhalten. Großes Interesse am 19-jährigen Franzosen zeigen auch Bayer Leverkusen und der AC Mailand. Die Werkself ging bislang aber von einer Ablöse in Höhe von rund zehn Millionen Euro aus.