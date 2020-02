Der FC Bayern muss unter Umständen noch länger als die anvisierten vier Wochen auf Topstürmer Robert Lewandowski verzichten. Gegenüber der ‚Bild‘ erörtert Sportmediziner Dr. Thorsten Dolla: „Ein Knochenbruch des Schienbeins benötigt circa sechs bis acht Wochen bis zur kompletten Heilung und damit zur Vollbelastung. Nach gezielter Diagnostik durch Röntgen und Kernspinkontrolle sowie entsprechender Verlaufskontrolle wird die zunehmende Reparatur des Knochens, die Verknöcherung, überwacht.“

Nur sofern ein „schmerzfreies Training bei unauffälliger Röntgendiagnostik nach vier Wochen möglich“ wäre, könne Lewandowski wieder voll in die Belastung einsteigen. Das Ziel der Bayern sieht vor, den zuletzt so überragenden 31-Jährigen spätestens zum Spitzenspiel am 4. April gegen Borussia Dortmund wieder auf dem Platz zu haben.