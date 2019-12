Ralf Rangnick könnte nach wie vor beim AC Mailand einsteigen. Nach Informationen des ‚kicker‘ ist das Vorhaben des italienischen Erstligisten noch nicht ganz vom Tisch, Ralf Rangnick in der Saison 2020/21 als Trainer und Sportdirektor zu akquirieren. Ein Sprecher der Rossoneri hatte dies zuvor dementiert. Der 61-jährige Rangnick hat derzeit noch den Job des „Head of International Relations and Scouting“ der RB-Klubs inne.

Milan befindet sich mal wieder in einer Abwärtsspirale. Am gestrigen Sonntag unterlag der einstiege italienische Riese Atalanta Bergamo mit 0:5. Als derzeitiger Tabellenelfter dümpeln die Lombarden ein wenig im Niemandsland herum. Mit der Erfahrung von Rangnick erhofft sich der Klub, zu altem Glanz zurückfinden zu können.