Simon Falette könnte Eintracht Frankfurt verlassen und zum 1. FC Köln wechseln. Wie RMC Sport berichtet, steht der Innenverteidiger „in fortgeschrittenem Kontakt“ mit den Domstädtern. Bei den Rheinländern ist man derzeit auf der Suche nach Verstärkungen für die Abwehr.

Unter SGE-Coach Adi Hütter findet Falette so gut wie keine Beachtung. Der 27-Jährige kam erst am 17 Spieltag gegen SC Paderborn am 22. Dezember zu seinem ersten Saisoneinsatz. Sein Vertrag bei der Eintracht läuft 2021 aus.