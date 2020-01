Tottenham Hotspur blickt bei der Suche nach einem Stürmer in die spanische Primera División. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, zeigen die Spurs Interesse an Willian José von Real Sociedad. Dies habe der Berater des Brasilianers den Klubbossen aus San Sebastián mitgeteilt. Eine konkrete Offerte aus London liege allerdings nicht vor.

Tottenham sucht intensiv nach einem Torjäger, der in den kommenden Monaten den verletzten Harry Kane ersetzen kann. Willian José besitzt bei Real Sociedad eine Ausstiegsklausel in Höhe von 70 Millionen Euro. In 20 Ligaspielen traf der 28-Jährige in dieser Saison achtmal.