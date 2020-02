Tottenham Hotspur muss vor dem Champions League-Achtelfinale gegen RB Leipzig (Mittwoch, 21 Uhr) eine bittere Nachricht verkraften. Heung-Min Son wird den Londonern in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen und verpasst somit auch die beiden Duelle gegen die Sachsen.

Der 27-Jährige hat sich eine Fraktur des rechten Arms zugezogen, wie der Klub mitteilt. In den vergangenen Wochen war der Südkoreaner in einer bestechenden Form und sorgte erst am vergangenen Sonntag für den Last-Minute-Sieg (3:2) bei Aston Villa.