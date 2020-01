Bei Bayer Leverkusen geht man das Thema Kai Havertz laut Rudi Völler entspannt an. „Wir haben keinen Zeitdruck, gehen alle ganz offen mit dieser Personalie um. Irgendwann wird es eine Entscheidung geben“, erklärt der Bayer-Geschäftsführer gegenüber der ‚Bild‘. Havertz kann sich wohl im Sommer seinen neuen Verein aus zahlreichen Topklubs aussuchen, eine heiße Spur führt zum FC Bayern.

Völler räumt ein, dass der 20-Jährige noch nicht an seine Leistungen aus der Vorsaison anknüpfen konnte: „Kai hat im Vergleich zum überragenden letzten Jahr keine so prickelnde Hinrunde gespielt. Aber er brennt und wird dank seiner außergewöhnlichen Fähigkeiten eine tolle Rückrunde hinlegen.“ In 14 Bundesligaspielen gelangen Havertz lediglich zwei Treffer und ein Assist.