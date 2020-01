Der Transfer von Steven Bergwijn (22) zu Tottenham Hotspur rückt näher. Wie der belgische Journalist Kristof Terreur meldet, haben sich die Londoner mit der PSV Eindhoven auf eine Ablöse von 30 Millionen Euro plus Boni geeinigt.

Der Flügelspieler soll mit sofortiger Wirkung zu den Spurs, bei denen Christian Eriksen (27) kurz vor dem Abschied in Richtung Inter Mailand steht, wechseln. In der laufenden Saison sammelte Bergwijn 19 Scorerpunkte in 29 Pflichtspielen.