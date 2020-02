Manchester City muss nach der von der UEFA verhängten Geldstrafe abermals tief in die Tasche greifen. Laut der ‚Daily Mail‘ steht der Klub vor einer Zahlung in Millionenhöhe, um die verlorenen Boni der Spieler abzudecken. Sämtliche Akteure des Klubs haben einen Anspruch auf einen – mitunter siebenstelligen – Bonus, der von der Leistung des Vereins in europäischen Wettbewerben abhängt.

Gespräche über das Ausmaß der Entschädigungen sollen bereits im Gange sein. Dem britischen Blatt zufolge erhalten die Citizens für eine erfolgreiche Qualifikation für die Champions League rund 180 Millionen Euro. Sollte die Sperre Bestand haben, wird der amtierende englische Meister die nächsten zwei Jahre leer ausgehen.

Ohnehin gibt es innerhalb des Vereins große Bedenken, dass Starspieler aufgrund des Ausschlusses vom internationalen Wettbewerb einen Abschied aus Manchester in Erwägung ziehen. Neben dem sportlichen Aspekt bringt nun auch die Finanzsituation eine große Unruhe mit sich. Ein Beispiel ist Kevin de Bruyne. Wie die belgische Zeitung ‚HLN‘ berichtet, könnte dem 28-Jährigen ein Bonus von rund drei Millionen Euro entgehen.