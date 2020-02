Glänzend waren die Augen der Spieler nach dem Schlusspfiff. Mit 4:3 hatte Real Sociedad San Sébastian soeben Real Madrid bezwungen – und das auch noch im Santiago Bernabéu, dem altehrwürdigen Stadion der Königlichen. Mann des Spiels war ohne Zweifel Alexander Isak. Mit zwei Treffern und einer weiteren Vorlage ebnete der ehemalige Dortmunder den Basken den Weg ins Halbfinale der Copa del Rey.

Dort trifft das Team von Trainer Imanol Alguacil auf Zweitligist CD Mirandés. Von den vier verbliebenen Mannschaften in der Copa ist San Sebastián das aktuell bestplatzierte. In La Liga liegen die Blau-Weißen derzeit auf Rang sechs und haben auch dort gute Chancen aufs internationale Geschäft.

Doch der einfachere Weg in die Europa League führt selbstverständlich über den Gewinn des Pokals. Dazu müssen sich die Basken in den beiden Halbfinalpartien gegen Mirandés durchsetzen. Im Finale wartet dann der Sieger des zweiten Halbfinals, entweder der FC Granada oder Lokalrivale Athletic Bilbao.

Die Jungen sind die Stars

Das besondere an San Sebastiáns Erfolg ist, dass vor allem junge Spieler das Grundgerüst der Überraschungsmannschaft bilden. Unter den fünf Spielern mit der meisten Spielzeit stehen mit Mikel Merino (23), Mikel Oyarzabal (22), Martin Ödegaard (21) und Igor Zubeldia (22) gleich vier Spieler, die 23 oder jünger sind.

Neben Ex-Dortmunder Merino spielen noch zwei weitere Akteure bei den Basken, die zuvor das Trikot des BVB getragen haben. Adnan Januzaj (25) scheint endgültig sein Glück in San Sebastián gefunden zu haben. Der Belgier steht schon seit 2017 am Golf von Biskaya unter Vertrag und hat seine Qualitäten nachgewiesen.

Shootingstar Isak

Und auch Alexander Isak (20) hat zuletzt erkennen lassen, was die Verantwortlichen des BVB schon vor ein paar Jahren in ihm gesehen haben. Seit dem Jahreswechsel hat der Schwede in neun Spielen acht Mal genetzt und drei Assists geliefert.

Insgesamt gelangen dem 1,90 Meter großen Angreifer schon 14 Saisontore. Als einziger Spieler der Basken stand Isak diese Saison in jedem Pflichtspiel auf dem Platz. Nach der erfolgreichen Leihe zu Willem II Tillburg hat auch Isak nun endgültig einen Verein gefunden, bei dem er seine Qualitäten regelmäßig einbringen kann.

Ob sich der Traum von Europa für San Sebastián erfüllen wird, werden die nächsten Wochen zeigen. Zunächst empfangt der Erstligist am morgigen Donnerstagabend (21 Uhr) den klassentieferen CD Mirandés im eigenen Stadion. Vier Wochen später (4. März, 21 Uhr) wechselt das Heimrecht im Rückspiel. Schafft San Sebastián den Finaleinzug, steht am 18. April das Finale in Sevilla an. Dann hätten Isak und Co. die Gelegenheit, ihre starke Saison zu vergolden.