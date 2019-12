Ralf Rangnick steht offenbar vor einer äußerst reizvollen neuen Aufgabe. Wie die ‚Bild‘ berichtet, soll der einstige Macher von RB Leipzig den wankenden italienischen Riesen AC Mailand wieder auf Kurs bringen. Demnach soll der 61-Jährige zur neuen Saison den Trainer- und Sportdirektor-Posten bei den Lombarden übernehmen und dafür dem FC Everton abgesagt haben – wie im November schon dem FC Bayern.

Schon ab Januar werde Rangnick dem Klub als Berater zur Seite stehen, ehe er zur neuen Saison an die vorderste Front treten soll. Bis dahin bliebe Zeit, Italienisch zu lernen. Derzeit ist Rangnick noch als ‚Head of International Relations and Scouting‘ für die zahlreichen Red Bull-Klubs tätig. Bis zum vergangenen Sommer trainierte und managte er RB Leipzig.

Aktuell wird Milan von Stefano Pioli (Vertrag bis 2021) betreut. Der 54-Jährige ist der zehnte Trainer in zehn Jahren. Vom Glanz alter Tage ist beim siebenfachen Champions League-Sieger nicht mehr viel übrig. Mithilfe von Investoren will Milan zurück an die Spitze, ist aber derzeit mal wieder nur Tabellenzehnter in der Serie A. Mit Rangnick soll alles besser werden.