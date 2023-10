Transferduell zwischen Bayern & Liverpool?

Der FC Bayern und der FC Liverpool könnten sich unter Umständen auf dem Transfermarkt in die Quere kommen. Wie ‚90min.com‘ berichtet, zeigen sowohl die Münchner als auch die Reds Interesse an Innenverteidiger-Talent Lucas Beraldo vom FC São Paulo. Auch Olympique Lyon und die AS Monaco gehören zu den Interessenten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das Quartett habe in der Vergangenheit bereits Scouts entsandt, um den 19-jährigen Brasilianer unter die Lupe zu nehmen. In der laufenden Spielzeit stand Beraldo für seinen Heimatklub bislang in 14 Ligapartien auf dem Rasen, durfte immer starten. Vertraglich ist der 1,86 Meter große Linksfuß noch bis 2026 gebunden, laut ‚90min.com‘ möchte São Paulo die Zusammenarbeit verlängern.