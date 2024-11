Krösche von Eintracht-Entwicklung begeistert

Sportvorstand Markus Krösche ist sehr zufrieden mit der Entwicklung von Eintracht Frankfurt im Vergleich zur Vorsaison. Vor dem heutigen Bundesliga-Topspiel gegen Werder Bremen (18:30 Uhr) erklärt er im Interview mit ‚fussball.news‘: „Die Mannschaft agiert deutlich zielgerichteter in Richtung Tor, es ist mehr Vertikalität im Spiel. Doch entscheidend ist auch, dass sich viele Jungs individuell weiterentwickelt haben. Alle sind ein Jahr weiter.“

Allen voran die Schlüsselspieler Omar Marmoush (25/24 Scorer) und Hugo Ekitike (22/13 Scorer) dürfen sich angesprochen fühlen, doch auch Youngster wie Nnamdi Collins (20), Nathaniel Brown (21) oder Hugo Larsson (20) haben einen großen Leistungssprung hinter sich. Für Krösche der Beweis, dass es die richtige Entscheidung war, an Trainer Dino Toppmöller festzuhalten. „Wir haben uns in allen Bereichen gesteigert. Es ist eine neue Qualität“, so der 44-Jährige.