DFB ermittelt gegen Demirbay

Kerem Demirbay könnte Bayer Leverkusen in Kürze fehlen. Der Deutsche Fußballbund ermittelt gegen den Mittelfeldspieler aufgrund von Aussagen, die der 28-Jährige nach der Partie am vergangenen Wochenende gegen den VfL Wolfsburg (2:0) im TV tätigte.

Im Wortlaut sagte Demirbay, dem nun eine Sperre droht: „Der Schiedsrichter geht mir so auf den Sack. Das ist Wahnsinn. Ich hoffe, dass der in Zukunft nicht mehr so häufig für uns pfeift.“ Der DFB forderte Demirbay nun zu einer Stellungnahme auf, bevor weitere Schritte eingeleitet werden.