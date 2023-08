Barça: Absage aus London

Der FC Barcelona hat einen erfolglosen Anlauf bei Giovani Lo Celso unternommen. Wie die ‚Sport‘ berichtet, haben die Katalanen bei Tottenham Hotspur eine Leihe angefragt. Der Premier League-Klub habe das Angebot vorerst abgelehnt: Nur ein Verkauf für zehn bis 15 Millionen Euro soll für Tottenham eine Option sein – für die finanziell angeschlagenen Katalanen derzeit nicht realisierbar.

Unter der Anzeige geht's weiter

Lo Celso war in den vergangenen Jahren bereits an den FC Villarreal und Betis Sevilla verliehen. Für die Spurs kam der offensive Mittelfeldspieler in der neuen Saison noch nicht zum Einsatz. Der Vertrag des 27-jährigen Argentiniers, der den WM-Triumph verletzt verpasste, läuft noch bis 2025.