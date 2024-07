Barça: Araújo muss unters Messer

Die Befürchtungen beim FC Barcelona wegen Ronaldo Araújo (25) haben sich bewahrheitet. Wie Barça offiziell bestätigt, muss der Innenverteidiger aufgrund seiner Oberschenkelverletzung operiert werden. Durchgeführt wird der Eingriff im finnischen Turku.

Die Ausfallzeit gibt der Klub nicht an, laut der ‚Mundo Deportivo‘ wird der neue Trainer Hansi Flick aber wohl mindestens acht Wochen auf den Uruguayer verzichten müssen. Einen zuvor denkbaren Transfer in diesem Sommer macht das unwahrscheinlicher. Beim Copa América-Viertelfinale gegen Brasilien (4:2 n.E.) musste der 25-Jährige in der 33. Spielminute vom Platz getragen werden.