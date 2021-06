Schalke: Gerücht um England-Verteidiger Bryan

Schalke 04 könnte offenbar noch weitere Verstärkung für die Abwehr an Land ziehen. Wie der britische Journalist Alan Nixon meldet, ist der Bundesliga-Absteiger auf Kean Bryan von Sheffield United aufmerksam geworden.

Stand jetzt ist der 24-jährige Innenverteidiger ablösefrei zu haben, doch Premier League-Absteiger Sheffield hat Nixon offenbar ein Angebot zur Verlängerung vorgelegt. Schalke versuche nun jedoch, dazwischenzufunken.

Bryan stammt aus der Jugend von Manchester City und war zu Juniorenzeiten auch in Englands Auswahlteams unterwegs. In der abgelaufenen Spielzeit kam er 13 Mal in der stärksten Liga der Welt zum Einsatz.

