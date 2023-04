VfB: Millot träumt von Frankreich

Enzo Millot würde eines Tages gerne in seiner Heimat auflaufen. „Ich komme aus Paris. Deswegen wäre es natürlich schön, eines Tages auch mal in der französischen Liga zu spielen. Da gibt es nicht nur Paris St. Germain, sondern es ist generell eine starke Liga“, so der Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart gegenüber der ‚Bild‘.

Der 20-Jährige gehört in Stuttgart mittlerweile zum Stammpersonal, zeigt in den vergangenen Wochen starke Leistungen. Millot dazu: „Man könnte meinen, es liegt am Trainerwechsel. Aber das denke ich nicht. Ich habe in den letzten Wochen nie nachgelassen, bin immer drangeblieben. Egal ob im Spiel oder beim Training. Ich versuche, immer mein Bestes zu geben. Auch wenn ich eingewechselt werde. Diese harte Arbeit zahlt sich jetzt aus.“ Am morgigen Freitag (20:30 Uhr) kämpft der VfB beim FC Augsburg um wichtige Punkte für den Klassenverbleib.

