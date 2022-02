Bericht: Roma plant ohne Mkhitaryan

Für Henrikh Mkhitaryan neigt sich die Zeit bei der AS Rom dem Ende entgegen. Laut ‚calciomercato.com‘ soll das auslaufende Vertragspapier des 33-jährigen Armeniers nicht mehr verlängert werden. Im offensiven Mittelfeld hat Cheftrainer José Mourinho künftig andere Pläne.

Mkhitaryan ist in der laufenden Spielzeit größtenteils gesetzt und kommt auf wettbewerbsübergreifend 31 Einsätze, in denen der Armenier an zehn Treffern direkt beteiligt war. 2020 war der ehemalige BVB-Profi nach vorheriger Leihe fest zu den Römern gewechselt und hat seit 2019 insgesamt 104 Pflichtspiele für die Giallorossi bestritten.