Mbom verlässt Werder

Jean Manuel Mbom verabschiedet sich nach zehn Jahren von Werder Bremen. Den 23-jährigen Mittelfeldspieler zieht es, wie zuvor von FT berichtet, nach Dänemark. Bei Viborg FF unterschreibt der Rechtsfuß einen Vertrag bis 2026. Für Mbom streicht Werder noch eine kleine Ablöse ein.

Das Eigengewächs der Grün-Weißen hatte in der vergangenen Spielzeit mit mehreren Verletzungen zu kämpfen und kam letztlich nur auf vier Einsatzminuten in der Bundesliga. Clemens Fritz, Leiter Profifußball, sagt zu Mboms Abschied: „Für Manuel und seine Entwicklung ist es wichtig, dass er nach seiner langen Verletzung viel spielt. Die Chancen auf Einsatzzeiten sind in Viborg höher als bei uns in Bremen. Daher haben wir dem Transfer zugestimmt. Wir wünsche Manu, der bei Werder einen tollen Weg gegangen ist und aus dem Leistungszentrum den Sprung in den Profikader geschafft hat, alles erdenkliche Gute für seine neue Aufgabe.“