„Alles“: Baumanns Fingerzeig an die Vereinsführung

Oliver Baumann zufolge hängt die sportliche Talfahrt der TSG Hoffenheim unter anderem mit der Vereinspolitik zusammen. Nach dem gestrigen 0:0-Unentschieden in der Europa League gegen den FCSB Bukarest gab der Schlussmann zu verstehen: „Es ist alles nicht so einfach in dieser Saison. Wir sind noch nicht blind eingespielt.“ In der Bundesliga rangieren die Kraichgauer auf dem 14. Tabellenplatz, im internationalen Geschäft reicht es aktuell nur für Rang 26.

„Alles“ sei „irgendwie spät passiert“, brachte es Baumann auf den Punkt. Die TSG hatte sich im Sommer sportlich neu aufgestellt und erst auf den letzten Drücker frisches Personal verpflichtet. Zudem nahm Trainer Christian Ilzer kürzlich das Zepter beim Bundesligisten in die Hand. Bauman konstatierte: „Das sind schon viele Dinge, die auf die Mannschaft eingeprasselt sind, mit denen wir umgehen müssen. Und ich finde, sie geht extrem ordentlich damit um.“