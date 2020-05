M'gladbach: U19-Kapitän will in die Bundesliga

Jordi Bongard, Kapitän der A-Junioren von Borussia Mönchengladbach, möchte mittelfristig in der Bundesliga auflaufen. Im Gespräch mit der ‚Rheinischen Post‘ offenbart der 18-Jährige: „In diesem Sommer rücke ich von der U19 in die U23 auf. Im Endeffekt entscheiden immer die Leistungen, wie es weitergeht. Natürlich würde ich gern so schnell wie möglich in der Bundesliga spielen.“ Gleichzeitig weiß er: „Dafür braucht man aber Geduld, insbesondere als junger Spieler. Vor allem auf meiner Position als Innenverteidiger ist es nicht einfach.“

Bongard fährt fort: „Von daher blicke ich gar nicht so weit in die Zukunft. In der U23 möchte ich erst eine gute Saison spielen. Diesen Schritt von der U19 in den Seniorenbereich sollte man als junger Spieler ja auch nicht unterschätzen.“ In Testspielen setzte Cheftrainer Marco Rose den 18-Jährigen bereits ein. Nun hofft Bongard, dass zukünftig auch ein Pflichtspieleinsatz folgt.