Schalke verteidigt Karaman-Transfer

Cheftrainer Frank Kramer und Sportdirektor Rouven Schröder haben die gestrige Verpflichtung von Kenan Karaman gerechtfertigt. „Kenan Karaman bringt eine vernünftige Geschwindigkeit mit, hat eine gute Größe, ist ein guter Fußballer und kann in der Offensive mehrere Positionen abdecken. Er bringt somit Elemente mit, die wir brauchen“, so Erstgenannter auf der heutigen Pressekonferenz auf die Frage, was der Transfer des Offensivspielers Schalke 04 bringe.

Schröder fuhr fort: „Manchmal ist es gut, wenn man mit weniger Erwartungen startet, dann kann man positiv überraschen. Wir haben uns im Vorfeld viele Gedanken gemacht. Wir brauchen einen breiten und variablen Kader. Wir brauchen den Konkurrenzkampf. Er kann alle Positionen vorne spielen und wird nur eine kurze Eingewöhnungszeit brauchen. Deshalb fühlen wir uns mit der Verpflichtung absolut wohl.“