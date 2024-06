Wichtiger Dreier für Tedesco: Belgien schlägt Rumänien

Der ewige Geheimfavorit Belgien feiert einen ungemein wichtigen 2:0-Sieg gegen Rumänien. An Spieltag zwei stand die Elf von Domenico Tedesco schon unter Zugzwang – alle drei Gruppengegner hatten zuvor bereits dreifach gepunktet. Als Reaktion rotierte der belgische Nationalcoach gleich auf vier Positionen. Unter anderem durfte Youri Tielemans im zentralen Mittelfeld auflaufen. Dieser sorgte bereits nach knapp zwei Minuten für einen belgischen Traumstart. Nach einem Angriff über die linke Seite gelangte der Ball am Elfmeterpunkt zu Romelu Lukaku, der Übersicht bewies und den Ball auf Tielemans ablegte, der die Kugel von der Strafraumkante unten links im Tor der Rumänen unterbrachte. In der 14. Minute verpasste Lukaku um ein Haar das frühe 2:0. Der Schuss des bulligen Mittelstürmers wurde jedoch im letzten Moment geblockt. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit behielten die Belgier die Spielkontrolle, ohne jedoch zu wirklich zwingenden Torchancen zu kommen. Rumänien verteidigte konzentriert und setzte nur vereinzelte Nadelstiche.

In der zweiten Halbzeit nahm das Spiel deutlich mehr Tempo auf. Die Belgier erspielten sich einige gute Chancen, blieben im Abschluss jedoch zu ungenau. Ab der 60. Minute entwickelte sich dann ein offener Schlagabtausch mit guten Chancen auf beiden Seiten. Nach einem präzisen Steilpass von Kevin De Bruyne schob Lukaku den Ball sicher in die linke Ecke des Tores – der Mittelstürmer befand sich jedoch zuvor minimal im Abseits, sodass der Treffer nicht zählte (63.). Die Osteuropäer wiederum scheiterten in kurzer Folge zweimal am glänzend parierenden Koen Casteels (68./70.). In der 80. Minute musste es schließlich der Kapitän persönlich richten. Nach einem weiten Schlag von Keeper Casteels tauchte der belgische Spielmacher relativ frei vor dem Tor auf und schob den Ball zum entscheidenden 2:0 ins Netz.