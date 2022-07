Kehl bestätigt: Haller fehlt monatelang – BVB hält Ausschau nach Ersatz

Die gute Nachricht vorweg: Nachdem ein Hodentumor bei Sébastien Haller diagnostiziert wurde, verlief die darauffolgende Operation erfolgreich. Das bestätigte Sebastian Kehl, Sportdirektor von Borussia Dortmund, noch einmal auf der heutigen Pressekonferenz vor dem DFB Pokal-Spiel gegen den TSV 1860 München (Freitag, 20:45 Uhr).

Dennoch wird der neuverpflichtete Stürmer dem BVB lange Zeit fehlen. „Die aktuellen Untersuchungen dauern noch an. Der Therapieweg wird zurzeit besprochen, es gibt da unterschiedliche Wege. Ich kann aber vorwegnehmen, dass uns Sébastien ein paar Monate fehlen wird“, so Kehl, „sobald wir konkreter werden können, werden wir das in den nächsten Tagen auch kommunizieren.“

Schon jetzt läuft in Dortmund aber die Suche nach einem möglichen Haller-Ersatz an. „Wir bereiten uns auf verschiedene Szenarien vor. Edin, Aki und ich reden mit der Scoutingabteilung und arbeiten an verschiedenen Optionen und Ideen. Im Moment ist da aber noch nichts konkret“, bestätigte Kehl.

Interner oder externer Ersatz?

Eine dieser Optionen ist offenbar auch, dass der Ausfall des 28-jährigen Ivorers intern aufgefangen wird: „Er wird ein paar Monate ausfallen, das heißt wir werden bis zum November ein straffes Programm haben. Ich glaube aber auch, dass uns unser Kader ganz viele Möglichkeiten bietet.“

Kehl führte aus: „Gerade im Offensivbereich haben wir verschiedenste Optionen und Spieler dazubekommen. Donyell Malen ist in guter Verfassung, Youssoufa Moukoko hat in dieser Vorbereitung eine tolle Entwicklung genommen. Dennoch fehlt uns natürlich das Profil Haller. Wir werden nur etwas machen, wenn es am Ende Sinn ergibt und ansonsten den Jungs, die zurzeit hier sind, das Vertrauen schenken.“ Diverse Stürmer wurden bereits mit dem BVB in Verbindung gebracht, konkret wurde es noch mit keinem Kandidaten.