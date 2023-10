Kurioser Saudi-Vorstoß | Göttlicher Lautaro

Saudis wollen Schiris klauen

Etliche, teils sehr namhafte Spieler und Trainer wechselten im Sommer nach Saudi-Arabien. Das reicht den reichen Machern aus der Wüste aber offenbar noch nicht aus. Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, haben es die Verantwortlichen der Saudi Pro League nun auf die Top-Schiedsrichter aus der Premier League abgesehen. So sollen unter anderem Michael Oliver und Szymon Marciniak lose für ein Engagement auf der Arabischen Halbinsel angefragt worden sein. Der saudische Großangriff auf den Weltfußball geht in die nächste Runde.

Helden von Mailand und Madrid

Ohne Anlaufschwierigkeiten ist Jude Bellingham bei Real Madrid von 0 auf 100 durchgestartet. Der 103-Millionen-Neuzugang aus Dortmund sorgt vor allem durch seine Torgefährlichkeit für Schlagzeilen, steht nach acht Einsätzen bei sieben Toren und zwei Assists. Die ‚as‘ und ‚Marca‘ widmen dem 20-Jährigen ihre Titelseite, preisen ihn nach dem 3:0-Sieg beim FC Girona als den „Anführer des Tabellenführers“.

Und auch Inter Mailand ist in der italienischen Presse am heutigen Sonntag eine One-Man-Show. Lautaro Martínez schoss US Salernitana am Samstag (4:0) mit vier Toren im Alleingang ab – nach Einwechslung und innerhalb von nur 27 Minuten. Für den argentinischen Weltmeister waren es die Pflichtspieltreffer sieben bis zehn. ‚Die Gazzetta dello Sport‘ feiert den 26-jährigen Inter-Kapitän mit einem „Lautarissimo“. „Gesegnet ist, wer“ diesen Lautaro in seinen Reihen hat, meint der ‚Corriere dello Sport‘. Amen.